Ющенко зустрінеться з Президентом Мальти

Сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО проведе зустріч із Президентом Мальти Едвардом Фенех АДАМІ.

Як повідомляє прес-служба глави держави, о 10.00 на площі перед Секретаріатом Президента розпочнеться офіційна церемонія зустрічі. Після офіційної церемонії відбудеться зустріч президентів двох країн у вузькому колі.

На 11.15 заплановано переговори у розширеному складі. О 12.00 відбудеться церемонія підписання двосторонніх документів.

Важливим кроком у плані пожвавлення співпраці у торговельно-економічній галузі має стати відкриття українсько-мальтійського бізнес-форуму, заплановане на 13.00, йдеться у повідомленні.

О 13.50 відбудеться церемонія покладання президентськими подружжями квіткових композиції до Пам`ятного знака жертвам Голодомору 1932-33 рр.