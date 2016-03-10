Поліція відкрила справу щодо вчорашньої наруги над прапором РФ у Львові, спровокованої Парасюком

Головним управлінням Національної поліції у Львівській області відкрито кримінальне провадження за фактом наруги над державними символами, встановленими біля російського консульства, який мав місце 9 березня у Львові.

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Як повідомила УНІАН керівник прес-служби Головного управління Національної поліції у Львівській області Світлана Добровольська, провадження відкрито за ч. 2 ст. 338 Кримінального кодексу України (публічна наруга над офіційно встановленим або піднятим прапором чи гербом іноземної держави), що передбачає покарання штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців.

«Провадження відкрито по факту. На даний час проводиться збір матеріалів, експертиза. У подальшому всі ці питання будуть погоджуватися з прокуратурою», - зазначила Добровольська.

Як повідомляв УНІАН, 9 березня у Львові під час акції на підтримку незаконно утримуваної в Росії української льотчиці, народного депутата Надії Савченко пікетувальники, серед яких був народний депутат Володимир Парасюк, зірвали прапор Росії біля приміщення Генерального консульства РФ на вул. Костя Левицького і намагалися на його місце повісити український прапор, однак їм перешкодили представники Нацгвардії. Зірваний російський прапор учасники спалили неподалік від входу до консульства.