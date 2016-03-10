"Російські спецслужби та псевдоЛожкін": Фейгін розповів, як з'явився фейковий лист Порошенка

Про це розповів адвокат Савченко Марк Фейгін, який раніше опублікував цей лист, пише Українська правда.

За його словами, він отримав дзвінок від генконсула України у Ростові-на-Дону Віталія Москаленка про те, що буде відповідний лист з Адміністрації президента.

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"Мені зателефонував генконсул Москаленко і повідомив, що має бути лист від Порошенка. Після цього я отримав цей документ. Там була контактна особа, але я поки не готовий про це говорити, вони повинні розібратися у себе всередині", - заявив Фейгін.

"Але це все було підроблене, безсумнівно. І це не відбулося без участі спецслужб Російської Федерації", - додав він.

У себе на Facebook Фейгін уточнив, що Москаленко попросив у нього телефон, щоб передати його людині, яка і мала прислати "лист Порошенка".

Як зазначається, за словами кореспондент "Радіо свобода" Антона Наумлюка, генконсул Москаленко заявив, що із Фейгіним зв’язувався чоловік, котрий представився головою Адміністрації президента України Борисом Ложкіним.

"Був це Борис Ложкін, чи це був чоловік, який представився Ложкіним, безпосередньо (зв’язувався – УНІАН) з Фейгіним. Я цього листа не бачив. Я його вперше побачив тут", - сказав Москаленко, перебуваючи під стінами СІЗО у Новочеркаську, де утримують Савченко.

Москаленко стверджує, що текст так званого листа він побачив уже під стінами СІЗО в руках Фейгіна.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 10 березня, Фейгін оприлюднив заяву Савченко про припинення сухого голодування. Рішення перейти на воду і дитячі суміші Савченко прийняла після того, як отримала лист від нібито Порошенка, який пообіцяв зробити все можливе, щоб обміняти полонянку.

У зверненні до українців Савченко написала, що припиняє сухе голодування заради всіх, хто хвилюється за неї.

Крім того, Фейгін опублікував текст нібито самого листа Порошенко до Савченко з проханням про припинення голодування і пропозицією посади в новому складі українського уряду. У Twitter Фейгіна також з'явився коментар, що мова йде про посаду "силового" міністра, і така пропозиція допоможе звільненню Савченко.

Однак у Порошенка заявили, що він не писав жодних листів Савченко. Згодом російський пранкер Лексус зізнався, що це його "робота".