Пайєтт: Україна повинна думати над реалізацією реформ, а не про питання нового прем'єра

Як передає кореспондент УНІАН, про це Джеффрі Пайєтт сказав на 12-й щорічній Інвестиційній конференції у Києві.

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Посол США звернув увагу, що в українській політиці в даний час відбуваються значні обговорення питання, хто повинен очолити український уряд.

"Я думаю, що тут насправді уникають предмет обговорення. Питання полягає не у тому, хто очолюватиме уряду, а чому... Це не про те, хто входить до уряду, і не про те, хто прем'єр-міністр... А про те, якою є програма реформ, як команда (урядова) буде налаштована реалізовувати. І про те, яким чином політичні фракції залучать найбільші політичні сили, щоб взяти зобов'язання дотримуватися цього курсу реформ", - наголосив Пайєтт.

У зв'язку з цим дипломат зазначив, що це у підсумку повинно сприяти економічному зростанню та збереженню підтримки України з боку США.