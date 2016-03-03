Пайєтт після звільнення Варфоломеєвої закликає РФ вплинути на бойовиків для звільнення усіх заручників

Про це посол США написав у "Tвіттері". "Вітаю новину про звільнення журналістки Марії Варфоломеєвої після 419 днів у полоні так званої влади Луганська. Ми й надалі закликаємо Росію наказати сепаратистам, яких вона підтримує і яким допомагає, звільнити всіх заручників, як це передбачено Мінськом", - зазначив Джеффрі Пайєтт.

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Як повідомляв УНІАН, журналістку Варфоломеєву звільнили з полону бойовиків. Для її звільнення президент Петро Порошенко помилував російського громадянина.

Дівчина перебувала в полоні бойовиків «ЛНР» з 9 січня 2015 року. Її звинувачували у «шпигунстві» на користь української армії та приналежність до «Правого сектору».

26 лютого уповноважений президента України з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях Ірина Геращенко заявила, що в заручниках у терористів залишається 131 українець.