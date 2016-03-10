Пранкери виклали запис розмови з адвокатом Савченко і Цеголком (відео)

"Дзвінок адвокату Надії Савченко Марку Фейгину від представника адміністрації президента України з проханням донести до Надії лист нібито від Порошенка. Потім розмова з прес-секретарем Порошенка Святославом Цеголком", - йдеться в описі до відео.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 10 березня, Фейгін оприлюднив заяву Савченко про припинення сухого голодування. Рішення перейти на воду і дитячі суміші Савченко прийняла після того, як отримала лист від нібито Порошенка, який пообіцяв зробити все можливе, щоб обміняти полонянку.

У зверненні до українців Савченко написала, що припиняє сухе голодування заради всіх, хто хвилюється за неї.

Крім того, Фейгін опублікував текст нібито самого листа Порошенко до Савченко з проханням про припинення голодування і пропозицією посади в новому складі українського уряду. У Twitter Фейгіна також з'явився коментар, що мова йде про посаду "силового" міністра, і така пропозиція допоможе звільненню Савченко.

Однак у Порошенка заявили, що він не писав жодних листів Савченко. Згодом російський пранкер Лексус зізнався, що це його "робота".