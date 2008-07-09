БЮТ цілодобово блокує президію і трибуну ВР

Народні депутати від фракції Блоку Юлії Тимошенко цілодобово блокують президію і трибуну Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам повідомив депутат від БЮТ Андрій ШКІЛЬ.

За його словами, цілодобове блокування розпочалось вже з цієї ночі.

А.ШКІЛЬ уточнив, що встановлено чергування по 10 осіб, які змінюються через певні проміжки часу.

Як повідомляв УНІАН, депутати від фракції БЮТ другий день поспіль блокують трибуну і президію парламенту.

Учора лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО заявив, що “бютівці” блокуватимуть роботу ВР до того часу, поки першим питанням не будуть розглянуті зміни до держбюджету на поточний рік.