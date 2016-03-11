Пасішник запевняє, що він не злочинець і вже летить в Україну: "готовий відстоювати свою правову позицію"

"Набридло читати дурниці, що я втік", - сказав він, повідомивши, що намагався вилетіти в Україну відколи отримав підозру у вчинені злочину, але всі чартери були переповнені, тому він летить з пересадками, пише Українська правда.

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"Я не злочинець і готовий відстоювати свою правову позицію у цій сфабрикованій справі, в якій прослідковується політичне замовлення, щоб вивести мене з процесу повернення контролю держави над нафтовими активами, з яких роками виводились мільярди гривень", - стверджує Пасішник.

Як повідомляв УНІАН, у лютому 2016 року «Нафтогаз України» тимчасово відсторонив від виконання обов'язків виконавчого директора Андрія Пасішника у зв'язку з розпочатим у Національному антикорупційному бюро України кримінальним провадженням.

Раніше міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус заявив про спробу Адміністрації президента нав'язати йому директора НАК «Нафтогаз» України Андрія Пасішника для того, щоб курирувати нафтогазову галузь країни.

При цьому сам Пасішник повідомив, що претендував на посаду заступника міністра економіки, але вирішив відкликати свою кандидатуру.

Разом з тим, 8 лютого народний депутат від Блоку Петра Порошенка Сергій Лещенко опублікував скріншоти листування Абромавичуса і Пасішника. З оприлюдненої інформації стало відомо, що Пасішника на посаду в Мінекономрозвитку просував Ігор Кононенко.

За заявою Абромавичуса Антикорупційне бюро України порушило кримінальне провадження.