Тимошенко має претензії до керівника ДУСі через дорогих курей

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО звинувачує керівника Державного управління справами в продовженні подорожчання м`яса птиці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на засіданні уряду.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що сьогодні на тлі скорочення інфляції за більшістю позицій, у тому числі продуктових, ціна на м`ясо птиці не знижується.

«Єдиний, хто залишає незрозумілу й необґрунтовану динаміку підвищення цін - це один, всього один виробник м`яса курки, який працює в Секретаріаті у Віктора Івановича БАЛОГИ. Це єдиний, хто зробив надзвичайні зусилля на тлі того, що всі ціни або стабілізуються, або знижуються, сьогодні ця людина на окремо взятому своєму виробництві м`яса птиці демонструє унікальні інфляційні процеси», - сказала прем`єр.

«Я хочу, щоб ви знали, що якщо бачите на прилавках м`ясо курки за завищеними й абсолютно неадекватними цінами, то знайте, що власник цього підприємства (виробник - УНІАН) - це фактично один зі співробітників Віктора Івановича БАЛОГИ, який очолює Державне управління справами України (Ігор ТАРАСЮК - УНІАН)», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона зазначила, що вже шість місяців звертається з проханням до голови Держуправління справами вжити якихось заходів, оскільки переконана: неприпустимо, щоб в Україні м`ясо птиці було дорожчим, ніж в Європі, хоча в нас дешевші енергоносії та нижчі зарплати на селі.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що ціна на м`ясо птиці підвищується штучно, і цей процес відбувається всупереч всім економічним правилам.

Водночас Ю.ТИМОШЕНКО зазначила як позитив те, що інфляція в Україні в червні поточного року порівняно з червнем 2007 скоротилася в 2,5 разу, і подякувала за це уряду, а також областям, які продемонстрували нульову інфляцію або дефляцію за підсумками місяця.