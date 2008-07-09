Верховна Рада поновила роботу

Фракція Блоку Юлії Тимошенко продовжує наполягати на розгляді у парламенті змін до державного бюджету на 2008 рік у першочерговому порядку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це з трибуни Верховної Ради заявив лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО.

Він зазначив, що сьогодні Бюджетний комітет ВР розглядає відповідний проект закону, і до нього можуть внести свої пропозиції усі без винятку фракції. «Це закон, який має об’єднати зал», – сказав депутат.

І.КИРИЛЕНКО наголосив, що політичні сили мають сконсолідуватися навколо відповідного законопроекту. «Це має бути не просто документ коаліції. Ми хотіли б, щоб цей законопроект отримав у сесійній залі велику підтримку», - наголосив він.

За словами лідера фракції БЮТ, відповідний законопроект необхідно розглянути і ухвалити у четвер або п’ятницю, а вже потім «займатися політичними розборками».

Водночас фракція КПУ запропонувала створити у Верховній Раді спеціальну комісію з напрацювання змін до Конституції України. Про це з трибуни ВР заявив лідер фракції КПУ Петро СИМОНЕНКО.

За його словами, саме цей новий законопроект по внесенню змін до Конституції має вирішити конфлікт інтересів великого капіталу і влади. Він наголосив, що Верховна Рада стала заручницею «у розбірках помаранчевої команди та у боротьбі за владу».

П.СИМОНЕНКО також зауважив, що коаліція має підтвердити наявність у неї достатньої кількості депутатів, інакше це буде розцінюватися як узурпація влади і представники БЮТ і НУ-НС мають нести «кримінальну відповідальність за все те, що відбувається в країні».