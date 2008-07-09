Заступник голови Федерації профспілок України попався на хабарі у $50 тисяч

8 липня о 22.00 під час отримання хабара у сумі 50 тисяч доларів США працівники Управління боротьби з організованою злочинністю ГУМВС України в м. Києві та Антикорупційного бюро ГУБОЗ МВС України затримали заступника голови Федерації професійних спілок України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, за словами заступника начальника УБОЗ ГУМВС України в Києві Юрія МОРОЗА, ці кошти посадовець вимагав та отримав від громадянина Італії, керівника будівельної фірми за надання переваг в отриманні інвестиційного договору на реконструкцію санаторію «Верховина» у Закарпатській області.

Італійська фірма мала намір вкласти в реконструкцію цього санаторію 150 мільйонів доларів. Один з керівників ЗАТ "Укрпрофоздравниця", який також був задіяний у злочинній схемі вимагання й отримання хабара, дав зрозуміти іноземним інвесторам, що за підписання протоколу про наміри вони мають сплатити 50 тисяч доларів.

Під час передачі коштів у столичному ресторані-піцерії хабарника було затримано «на гарячому» працівниками спецпідрозділу УБОЗ. У нього вилучено інші речові докази, зокрема, протокол про наміри щодо інвестицій.

За даним фактом слідчим відділом прокуратури Києва порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (вимагання та отримання хабара в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Чиновника затримано в порядку ст. 115 Кримінально-процесуального кодексу України (на троє діб) до обрання судом міри запобіжного заходу.