У Криму без роботи залишаються багато військових, які зрадили присязі – Лисенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко повідомив на брифінгу.

Посилаючись на інформацію Служби зовнішньої розвідки України, Лисенко зазначив, що «вояки з кримського угруповання Збройних сил України, що навесні 2014 року зрадили присязі та перейшли на службу до армії країни-окупанта, зіткнулися з серйозними проблемами».

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За його словами, зокрема, «командування угруповання авіаційного полку збройних сил РФ, дислокованого у селі Новофедорівка Сакського району АРК, збирається забезпечити посадами лише 25% колишніх українських військовослужбовців (близько 500 осіб), незначну кількість офіцерів обіцяють перевести на Північний Кавказ, а доля решти зрадників нікого не цікавить».

Крім того, Лисенко повідомив, що командування Севастопольського військово-медичного центру провело скорочення штату та зменшило кількість ліжко-місць у 5 разів, у першу чергу скоротили колишніх українських офіцерів.

За його словами, також СЗРУ повідомляє, що російські спецслужби перетворили захоплені українські оздоровниці на місця відпочинку, реабілітації та підготовки бойовиків з Донбасу.

«Ці факти свідчать про те, що Росія не довіряє колишнім українським військовим, які залишилися в Криму. Зрадники нікому непотрібні, тому вони часто змушені погоджуватися на різні авантюрні пропозиції, – наприклад, їхати воювати в Сирію, де російська армія несе важкі втрати», - сказав Лисенко.