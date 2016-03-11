МЗС: Тільки системний тиск на РФ дозволить звільнити Савченко та інших ув'язнених українців

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на круглому столі посол з особливих доручень МЗС України Дмитро Кулеба.

“Зараз ми стоїмо на тій позиції, що лише всеосяжний, системний, безперервний тиск і перебування питання про Савченко і інших наших ув'язнених на порядку денному всіх переговорних процесів - це і є шлях до перемоги. Тому що по суті те, що ми бачимо, Росія зайняла позицію “ні”, тому що “ні”, - сказав Кулеба.

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За його словами, МЗС України необхідно створювати такі дипломатичні комбінації і міжнародні обставини для Росії, за яких звільнення Савченко та інших українських в'язнів буде в інтересах самої Росії.

“Для Росії Надія Савченко та інші — це просто карти в колоді, вони при певних обставинах будуть готові їх розмінювати”, - сказав Кулеба.

“Можу підтвердити, що, від президента до послів України в державах світу, звільнення наших в'язнів - це не просто професійний, це і моральний обов'язок. І тому над цим питанням ведеться дуже серйозна робота”, - сказав він.

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Відповідаючи на запитання, як він оцінює дипломатичні зусилля щодо звільнення Савченко, Кулеба сказав: “Все на всіх рівнях, що можна було зробити, було зроблено”.