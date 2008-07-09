Ющенко зобов’язав Тимошенко підписати угоду про демонтаж Троїцького

Президент України Віктор ЮЩЕНКО зобов’язав уряд сьогодні ж парафувати угоду про демонтаж торгово-розважального центру “Троїцький”, що будувався біля національного спортивного комплексу “Олімпійський”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Києві.

“Я закликаю сьогодні невідкладно забезпечити парафування угоди з інвесторами щодо проекту по демонтажу Троїцького комплексу”, - сказав Президент.

Він висловив переконання, що це питання є принциповим для проведення в Україні фіналу чемпіонату Європи з футболу 2012 року, а в тому числі й для забезпечення гарантій, які він як глава держави дав президентові УЄФА Мішелю ПЛАТІНІ.

«... Від уряду вимагається маленька формальна позиція, що ті судові переслідування, які велися по цьому інвестору декілька попередніх років урядом відкликаються, і уряд тримає слово», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він зауважив, що стомився щоденно організовувати діалог між мерією і урядом з цього питання, зобов’язав уряд сьогодні забезпечити парафування даної угоди і зняти з порядку денного цю проблему.

«Вона дає лише неправильні, неадекватні сигнали по відношенню до тієї великої роботи, яка робиться в Україні по підготовці до Євро-2012», - сказав Президент, додавши, що «ця ложка дьогтю лише псує загальне враження від великої роботи».

В.ЮЩЕНКО також зазначив, що неухвалення змін до держбюджету, що стосуються Євро-2012, ставлять під загрозу проведення чемпіонату. «Я не хочу говорити про зрив (термінів підготовки – УНІАН), але це серйозна загроза», - сказав Президент.

Як повідомляв УНІАН, учора, 8 липня, голова Київської міської державної адміністрації Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив, що демонтаж ТРЦ «Троїцький», який будувався біля НСК «Олімпійський», призупинено через відсутність підпису прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО під договором з інвестором.

Мер підтвердив, що роботи з демонтажу центру «Троїцький» призупинено.

Говорячи про причини призупинення робіт, він повідомив, що за ініціативи Президента Віктора ЮЩЕНКА як компенсація компанії «Юджин» - інвестору цього об`єкту - була запропонована ділянка землі, що перебуває у власності Державного управління справами. Але бізнесмен-інвестор Вадим НОВІНСЬКИЙ після від`їзду президента УЄФА М.ПЛАТІНІ побажав легалізувати наявну домовленість і підписати відповідний договір, у тому числі і за участю прем`єр-міністра або уповноваженої ним особи.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ повідомив, що вже підписав відповідний документ. За його словами, це зробили також В.НОВІНСЬКИЙ і представник Секретаріату Президента. Підпису представника Кабміну поки що немає, що і спричинило призупинення демонтажу «Троїцького».

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ звинуватив у можливому зриві термінів реконструкції «Олімпійського» уряд України.

Довідка УНІАН. УЄФА наполягає на неможливості проведення на НСК “Олімпійський” матчів Євро-2012, якщо не буде демонтовано торгово-розважальний центр “Троїцький” перед стадіоном. Оскільки через ТРЦ стадіон не відповідає вимогам безпеки для проведення спортивних заходів такого рівня.

За даними КМДА, 1 липня ВАТ «Київметробуд» розпочало роботи з демонтажу торговельно-розважального центру «Троїцький» перед НСК «Олімпійський». Перший заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО пообіцяв, що будівлю буде знесено через 100 днів.