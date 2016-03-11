Пайєтт: для безпеки під час виборів на Донбасі необхідна міжнародна присутність

Про це посол США в Україні Джеффрі Пайєтт заявив під час зустрічі з випускниками Києво-Могилянської академії.

Читайте такожНіхто не очікує від України виконання Мінських угод, доки українські бійці гинуть на Донбасі – посол США

«Якщо там (на Донбасі) будуть вибори, і ми сподіваємося, як і президент Порошенко сподівається, що там будуть справжні вибори, відповідно до стандартів ОБСЄ, щоб обрати легітимну українську владу в цих регіонах», - заявив він.

Також він зазначив, що «ви повинні будете мати там певного виду присутність, міжнародну присутність для стабілізації безпекової ситуації, щоб гарантувати безпеку проведення виборів».

Джеффрі Пайєтт додав, що для цього Україна має подати відповідний запит, мають відбутися консультації з європейськими та іншими міжнародними партнерами.

«Проте першим кроком в цьому процесі має бути виконання Росією пунктів Мінських угод, які вона пообіцяла виконати, – припинити надсилати війська, танки, ракети через кордон, звільнити усіх заручників, включно з Надією Савченко, по-справжньому припинити вогонь, зупинити ескалацію ситуації, яку ми спостерігаємо в останні декілька тижнів», - заявив посол.

За його словами, США сподіваються, що вибори на окупованому Донбасі забезпечать вихід з цієї жахливої та непотрібної війни.