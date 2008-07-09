У Тимошенко віддали ціни на перевезення пасажирів на відкуп ринку

Уряд ухвалив рішення скасувати регулювання цін на обласні автоперевезення пасажирів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це після засідання уряду повідомив журналістам міністр транспорту та зв`язку Йосип ВІНСЬКИЙ.

За його словами, відповідне рішення про внесення змін до постанови Кабміну «Про встановлення повноважень органів державної влади й виконавчих органів місцевих рад щодо регулювання цін (тарифів)» (25 грудня 1996 р.) прийнято сьогодні на засіданні.

Міністр сказав, що якщо до цього ціни на обласні пасажирські автоперевезення регулювали облдержадміністрації, то тепер ціни на ці перевезення регулюватиме ринок.

За його словами, необхідність ухвалення такого рішення виникла у зв`язку з тим, що «вартість перевезень росла, а ціни залишалися незмінними, оскільки облдержадміністрації їх не переглядали, й перевізники зазнавали збитків».