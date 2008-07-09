У фракції Литвина не зрозуміли нову моду Верховної Ради

Фракція Блоку Литвина категорично засуджує практику, яка «входить в моду» у Верховній Раді щодо блокування роботи парламенту.

Про це йдеться у заяві фракції, текст якої передано агентству УНІАН.

У заяві зазначається: “Особливо абсурдною є ситуація, коли влада блокує сама себе. Ми проти дострокового закриття сесії і переконані, що парламент зобов’язаний працювати”.

Фракція Блоку Литвина виступає за те, щоб до кінця нинішньої сесії були розглянуті зміни до державного бюджету України.

“Водночас ми наполягаємо на вилученні статей законопроекту, якими припиняються або урізаються дії інших законів, що погіршують стандарти життя людей, а також на вилученні законів, якими вводяться нові податки. У бюджеті в обов`язковому порядку повинен бути переглянутий розмір мінімальної заробітної плати у бік підвищення з урахуванням економічних процесів в країні та недопущення погіршення умов життя людей. Державний бюджет мусить прийматися для народу, а не підлаштовуватись під виборчі кампанії. Брехнею, зведенею у ранг державної політики, є офіційне твердження, що прозвучало на засіданні Кабінету міністрів про начебто причетність нашої фракції до блокування розгляду змін до бюджету. Вимагаємо не перекладати свою неспроможність розпорядитися владою на інших. Ми не стояли і не будемо стояти під трибуною. Нам є чим займатись”, заявляє фракція Блоку Литвина.