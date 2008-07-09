Гриценко: з батуринської ідеї Ющенка вийде не ліцей, а монастир

Голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Анатолій ГРИЦЕНКО вважає недоцільним створення у Батурині військового ліцею.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ГРИЦЕНКО заявив сьогодні після засідання комітету.

«В Україні, в обласних центрах і Києві на сьогодні функціонують 16 військових ліцеїв. Щороку вони випускають тисячі юнаків, що є достатнім для забезпечення абітурієнтами вищих військових навчальних закладів», - пояснив А.ГРИЦЕНКО.

Разом з тим, він запропонував керівництву держави звернутися до радянського досвіду 1943 року, коли у великих містах і культурних центрах держави була створена низка суворівських та нахімовських училищ.

«Цей ліцей фактично буде створено в полі, у селі. Важко спрогнозувати, як там будуть розвиватися юнаки. Я вважаю, що в таких умовах можна створити не військовий ліцей, а монастир. Створення такого ліцею в Батурині є черговою забавкою Президента», - зазначив голова Комітету ВР.

Натомість він припустив, що на базі цього ліцею можна було б створити літній навчальний центр для ліцеїстів військових навчальних закладів, які вже існують в Україні.

Як повідомляв УНІАН, 4 березня 2008 року Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом доручив уряду створити у селищі Батурин (Чернігівська область) військовий ліцей.

Зокрема, Кабінету міністрів України було доручено вжити в установленому порядку заходів щодо створення до 1 вересня 2009 року у селищі Батурин військового ліцею на 1500 осіб для навчання і виховання в ньому учнів 5-12 класів.

Голова Громадської ради при Міністерстві оборони України Борис АНДРЕСЮК повідомив, що військовому ліцеї в Батурині навчатимуться діти-сироти та діти з незаможних чи неблагополучних сімей.