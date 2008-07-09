Черновецький дорікає Тимошенко бездіяльністю Кабміну

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявляє, що питання про те, кому будуть спрямовані дотації у зв`язку зі збільшенням ціни на хліб, повинні визначити самі кияни, і від цього збільшення не повинні постраждати малозабезпечені мешканці столиці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, за словами Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, «бездіяльність Кабінету міністрів України щодо регулювання ціноутворення у хлібопекарській галузі не може не викликати тривоги як у хлібовиробників, так і у пересічних громадян. Зростання собівартості хліба через підвищення цін на всі компоненти, з яких він виготовляється, енергоносії і розкручену інфляцію, поставило хлібозаводи на межу банкрутства. І будь-яке підвищення ціни на хліб не повинне ударити по кишенях малозабезпечених киян».

Мер Києва заявив, що, не дивлячись на створення робочої групи, яка розглядає проблему щодо хліба, до якої увійшли представники КМДА та депутати Київради, вважає за необхідне залучити до обговорення цього питання і самих киян.

«Ні міська влада, ні керівники хлібопекарської галузі не мають морального права що-небудь робити, не враховуючи думки киян. Ми створили спільну групу з представників Київської держадміністрації і депутатів Київради для пошуку рішень щодо хлібу. Але ми не можемо та й не повинні діяти методами Кабміну та ухвалювати рішення кулуарно, без урахування думки простих людей. Завтра в Колонному залі Київської держадміністрації ми проведемо громадські слухання і винесемо проблему на обговорення з мешканцями столиці. Хай вони скажуть, хто повинен отримувати дотацію з київського бюджету – хлібовиробники чи найменш соціально захищені кияни», – заявив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 3 липня керівництво ВАТ «Хліб Києва» (у складі якого ВАТ «Київхліб» і ВАТ «Київмлин») заявило, що з 7 липня вимушено в односторонньому порядку підняти роздрібно-відпускні ціни на свою продукцію.

Разом із тим, 3 липня була створена робоча група з вивчення питання подорожчання хліба і проблем хлібопекарської галузі, до складу якої ввійшли представники КМДА, депутати Київради, а також керівники хлібопекарських підприємств.

4 липня начальник Головного управління з питань цінової політики Київської міської держадміністрації Василь ЯСТРУБИНСЬКИЙ заявив, що підвищення цін на соціальні сорти хліба в Києві 7 липня не буде. Водночас він підтвердив, що хліб таки подорожчає.