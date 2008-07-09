«Наша Україна» засуджує заяви Жванії

Народний Союз «Наша Україна» засуджує аморальні методи, які використовує в публічних дискусіях народний депутат України Давид ЖВАНІЯ, зокрема, його заяви про Президента України Віктора ЮЩЕНКА та його родину.

Заяву про це за підписом В’ячеслава КИРИЛЕНКА розміщено на офіційному сайті НУНС.

«Ми змушені з жалем констатувати, що цей депутат у своїх нападках на Президента В.ЮЩЕНКА та його родину перейшов усі межі пристойності, - каже В.КИРИЛЕНКО.

За його словами, «навіть самі по собі спроби поставити під сумнів факт отруєння В.ЮЩЕНКА, яке шокувало весь світ, і зробити вигляд, ніби цього злочину не було, свідчать, що у своїй публічній риториці пан ЖВАНІЯ опустився до рівня найгірших взірців пропаганди часів кучмізму».

Але особливе обурення у «Нашої України» викликають спроби Д.ЖВАНІЇ воювати з дружиною і малолітніми дітьми Президента. На думку членів партії, висловлені в численних інтерв’ю інсинуації на тему громадянства дітей та дружини В.ЮЩЕНКА за рівнем цинізму перевершують навіть антиющенківську риторику часів виборів 2004 року.

«Ми переконані, що жоден політик не має морального права для вирішення своїх політичних цілей поливати брудом жінок та дітей, незалежно від мотивів, якими він при цьому керується», - зазначає В.КИРИЛЕНКО.

«Наша Україна» відмежовується від подібних методів і закликає Д.ЖВАНІЮ та усіх українських політиків у своїх суперечках не втрачати почуття елементарної етики, а також припинити вдаватися до образ честі і гідності Глави Української Держави.