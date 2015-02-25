ГПУ: Якщо адмірал-дезертир Ільїн з'явиться до суду у справі про виплату пенсії, його заарештують

Окружний адміністративний суд Києва переніс розгляд справи колишнього начальника Генерального штабу ЗСУ Юрія Ільїна (позивач) щодо вимоги до Міністерства оборони (відповідач) виплатити йому матеріальну допомоги.

Як передає кореспондент УНІАН, засідання перенесено через те, що позивач та його представники не з`явилися до суду.

На судове засідання прийшли двоє представників Міноборони.

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Один з представників Міноборони, Микола Кошель, повідомив, що ”наступне засідання відбудеться 11 березня об 11:30”.

В суді повідомили, що на адресу суду надійшла телеграма від представника Ільїна, в якій йшлося, що він не може з`явитися на засідання, ”оскільки знаходиться на лікарняному по догляду за хворою дитиною”. У цьому зв`язку він попросив відкласти розгляд даної справи.

Суддею у справі є Володимир Келеберда.

Також Кошель зазначив, що наразі питання здійснення відповідних виплат адміралу не повинно розглядатися, ”оскільки він на сьогоднішній день не звільнений”.

Представник Міноборони у справі погодився з припущенням журналістів, що Ільїн намагається добитися визнання неправомірними указу президенту та наказу міністра оборони про його проходження служби, щоб уникнути відповідальності за дезертирство.

Разом з тим на засідання прийшов представник Генеральної прокуратури Павло Красільник, який повідомив, що прокуратура має право вступити в справу на будь-якій стадії процесу, якщо є підстави загрози інтересам держави.

У цьому зв`язку він відзначив, що справа за дезертирство Ільїна була порушена в серпні 2014 року.

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Красільник пояснив, що під загрозою інтересам держави він має на увазі, що адмірал Ільїн зараз перебуває в Криму.

”Вчора під час моніторингу судових рішень ми дізнались, що є такий позов у суді, до нас ухвала суду не приходила, тому що відповідач Міністерство оборони, а сторони нашої (на суді) не було, я вирішив вступити в справу, щоб захистити інтереси держави. У зв`язку з цим клопотання подали через канцелярію суду і на наступне судове засідання ми будемо клопотати, щоб вступити у справу і підтримувати повністю інтереси Міністерства оборони”, - підкреслив Красільник.

При цьому Красільник на запитання, чи заарештують Ільїна, якщо він з`явиться на засідання суду, відповів: ”Так”.