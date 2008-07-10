Політолог: складно зняти Тимошенко, ще складніше обрати іншого прем'єра

Формування нового уряду стане головною проблемою після відставки уряду Юлії ТИМОШЕНКО, вважає директор Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир ФЕСЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції в Донецьку.

«Навіть якщо уряд ТИМОШЕНКО і відправлять у відставку, що на цій сесії навряд чи відбудеться, він залишиться виконувати обов`язки аж поки не буде сформовано новий уряд», - пояснив політолог. Але «з цим головна проблема».

За словами В.ФЕСЕНКО, уряд може сформувати «або нова коаліція, або нинішня». Він відзначив, що «нинішній коаліції це навряд чи вдасться, оскільки встане завдання – ким замінити ТИМОШЕНКО, а БЮТ ні на яку іншу кандидатуру не погоджуватиметься». На думку політолога, при формуванні нової коаліції, «тут головною проблемою є кандидатура прем`єр-міністра».

В. ФЕСЕНКО сказав, що «Партія регіонів наполягатиме на кандидатурі ЯНУКОВИЧА, а це неприйнятно для Секретаріату Президента і для більшої частини депутатів від НУ-НС». «Ось вам тупикова ситуація», - резюмував політолог. І додав: «Боюся, що це неминуче закінчиться достроковими виборами у Верховну Раду».