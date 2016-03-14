Безсмертний вказав на ініціаторів розмов про призначення Бойка й Ахметова на окуповані території Донбасу

Про це розповів представник України в підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи на переговорах у Мінську Роман Безсмертний, передає Радіо Свобода.

За його словами, такі розмови почалися ще в липні-серпні торік.

"Найцікавіше, що вперше мені питання про можливість призначення названих персон керівниками однієї та іншої частин регіонів, було поставлено не українськими, а європейськими політиками. Очевидно, що ініціатива таких розмов виходила з Кремля", – зазначив Безсмертний.

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Як він переконує, українська сторона ці пропозиції одразу відкинула, так само як і бойовики.

"На переговорах з іншої сторони постійно звучить риторика несприйняття і Партії регіонів, й "Опозиційного блоку", – додав Безсмертний.

Нагадаємо, раніше видання ZN.UA з посиланням на джерела повідомляло, що кандидатури Ахметова і Юрія Бойка розглядають як голів окремих районів Донецької та Луганської областей. Так, за даними джерел видання, Віктор Медведчук запропонував президенту України Петру Порошенку план, згідно з яким у ОРДЛО створять адміністрації, а їхніми головами призначать фігури, які влаштували б і Київ, і Москву.