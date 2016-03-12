На Банковій обговорюють призначення Ахметова і Бойка на окуповані території Донбасу – ЗМІ

Про це заявило джерело в АП, пише Українська правда.

При цьому співрозмовник зауважив, що до остаточного рішення поки що далеко.

Також стало відомо, що Віктор Медведчук, якого називають автором такого компромісного сценарію щодо Донбасу, не у захваті від можливого призначення Ахметова, однак той сам пропонував свою кандидатуру. Призначення Ахметова у свою чергу підтримує помічник держсекретаря США Вікторія Нуланд.

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У оточенні Бойка також підтвердили його згоду, однак зауважили, що механізми такого призначення поки що не до кінця зрозумілі, і мова йде хіба що про віддалену перспективу.

Тим часом прес-служба "Опоблоку" опублікувала прес-реліз, у якому непрямо підтвердила можливість такого розвитку подій.

"Ми ведемо консультації з владою про те, щоб допомогти імплементувати Мінські угоди, припинити конфлікт і повернути Україні неконтрольовану територію і людей, які живуть там. Не тільки особисто я, але і члени Опозиційного блоку готові взяти участь в тому форматі, який дасть можливість виконати цю задачу", – заявив Бойко.

Як відомо, раніше про можливість призначення Ахметова і Бойка написало "Дзеркало тижня". У відповідь на це прес-служба Ахметова повідомила, що олігарх "готовий на все" заради миру.