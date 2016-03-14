Нардеп Денисенко подав законопроект про надання волонтерам у зоні АТО статусу учасників бойових дій

Про це нардеп повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Волонтери, які провели на фронті набагато більше часу, ніж "учасники АТО" з числа міліцейського і прокурорського начальства, і дійсно ризикували життям, забезпечуючи армію всім необхідним, мають отримати статус учасників бойових дій та відповідні соціальні гарантії від держави", – зазначив Денисенко.

За словами нардепа, в разі ухвалення парламентом законопроекту №4192 "Про внесення змін до деяких законів України стосовно статусу волонтерів", статус учасника бойових дій у порядку, який раніше було визначено Кабінетом Міністрів, отримають волонтери, які надавали допомогу збройним силам України. А також ті, хто допомагав іншим військовим формуванням і правоохоронним органам в зоні проведення антитерористичної операції, бойових дій та збройних конфліктів.

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Крім того, відповідним проектом закону пропонується збереження усіх соціальних гарантій для членів сім'ї волонтера в разі його загибелі. Якщо депутати підтримають законопроект, запропонований Андрієм Денисенком, волонтери зможуть отримати статус учасника бойових дій за умови наявності документів, які підтверджують факт надання ними волонтерської допомоги в зоні збройного конфлікту.