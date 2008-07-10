Янукович: усе може закінчитися дуже погано
Лідер ПР порахував голоси для відставки
Лідер фракції Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що голосів народних депутатів для відставки уряду вистачає.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам у Донецькій області.
В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що якщо сьогодні «не робити рішучих кроків», то усе може закінчитися «дуже погано».
На думку В.ЯНУКОВИЧА, депутатам необхідно об’єднуватися і приймати рішення. «Можливі два рішення: чи депутати об’єднуються, чи будуть чергові дострокові вибори», - вважає лідер Партії регіонів. Водночас він додав, що дострокові парламентські вибори нікому сьогодні не потрібні.
На уточнююче запитання, які фракції все ж готові проголосувати за відставку уряду, В.ЯНУКОВИЧ відповів: «Ми не рахували на 100 відсотків голоси, але ми відчуваємо підтримку всіх фракцій опозиції – а це 222 голоси, і ще є три народні депутати, які вийшли з коаліції, - це 225 (як відомо, з коаліції вийшли двоє народних депутатів – Ігор РИБАКОВ (БЮТ) та Юрій БУТ (НУ-НС), а Іван ПЛЮЩ (НУ-НС) не писав заяви про входження до коаліції – УНІАН).
При цьому В.ЯНУКОВИЧ додав: «Я вважаю, що знайдеться 226 народних депутатів як мінімум», які проголосують за відставку уряду.
Лідер фракції Партії регіонів також наголосив: «Все, що сьогодні робить влада, це приклад того, як не можна поступати».
За його словами, відбувається зростання цін, падіння економіки, «зараз влада сама себе заблокувала». «Це нонсенс. У світі такого немає. Дивуються наші партнери з усього світу, що робиться, що робить так звана демократична коаліція, яку вони породили», - додав В.ЯНУКОВИЧ.