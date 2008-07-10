Янукович: усе може закінчитися дуже погано

Лідер фракції Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що голосів народних депутатів для відставки уряду вистачає.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам у Донецькій області.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що якщо сьогодні «не робити рішучих кроків», то усе може закінчитися «дуже погано».

На думку В.ЯНУКОВИЧА, депутатам необхідно об’єднуватися і приймати рішення. «Можливі два рішення: чи депутати об’єднуються, чи будуть чергові дострокові вибори», - вважає лідер Партії регіонів. Водночас він додав, що дострокові парламентські вибори нікому сьогодні не потрібні.

На уточнююче запитання, які фракції все ж готові проголосувати за відставку уряду, В.ЯНУКОВИЧ відповів: «Ми не рахували на 100 відсотків голоси, але ми відчуваємо підтримку всіх фракцій опозиції – а це 222 голоси, і ще є три народні депутати, які вийшли з коаліції, - це 225 (як відомо, з коаліції вийшли двоє народних депутатів – Ігор РИБАКОВ (БЮТ) та Юрій БУТ (НУ-НС), а Іван ПЛЮЩ (НУ-НС) не писав заяви про входження до коаліції – УНІАН).

При цьому В.ЯНУКОВИЧ додав: «Я вважаю, що знайдеться 226 народних депутатів як мінімум», які проголосують за відставку уряду.

Лідер фракції Партії регіонів також наголосив: «Все, що сьогодні робить влада, це приклад того, як не можна поступати».

За його словами, відбувається зростання цін, падіння економіки, «зараз влада сама себе заблокувала». «Це нонсенс. У світі такого немає. Дивуються наші партнери з усього світу, що робиться, що робить так звана демократична коаліція, яку вони породили», - додав В.ЯНУКОВИЧ.