Суд Києва у закритому режимі почав розгляд клопотання про зміну Корбану запобіжного заходу

Як передає кореспондент УНІАН, до судової зали без будь-яких пояснень не пустили ані журналістів, ані представників партії — у залі знаходяться лише сторони-учасники процесу.

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Судове засідання веде той самий суддя Микола Чаус, який у грудні 2015 року змінив Корбану запобіжний захід з домашнього арешту на тримання під вартою.

Довідка УНІАН. Корбана було затримано 31 жовтня 2015 року в Дніпропетровську. Згодом силовики перевезли його до Києва.

Печерський райсуд Києва виніс рішення про його домашній арешт на два місяці - до 31 грудня 2015 року.

28 грудня суддя Дніпровського райсуду столиці Микола Чаус задовольнив клопотання прокуратури про взяття Корбана під варту терміном на 60 діб. При цьому суддя не врахував аргументів захисників про те, що Корбану 25 грудня в Інституті ім. Амосова зробили операцію - подвійне стентування, і він повинен перебувати в медичному закладі під наглядом лікарів. Адвокати подали апеляцію на це рішення.

Сьогодні, 15 березня, Апеляційний суд Києва залишив без змін рішення Дніпровського райсуду про обрання Корбану запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 15 квітня.