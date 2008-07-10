Хтось у Секретаріаті, коли нема Ющенка, приміряє роль глави держави?

Експерти Агентства моделювання ситуацій вважають, що Секретаріат Президента України свідомо гальмує бюджетний процес у країні.

Про це заявив заступник директора АМС Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ, коментуючи внесення Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ проекту змін до закону про Державний бюджет України.

«По суті, у цієї піар-акції з внесенням свого варіанту змін до Держбюджету саме Президентом є кілька складових. По-перше, це бажання виглядати перед виборцем людиною, яка «розрулила» кризову ситуацію в парламенті. По-друге, це спроба перехопити ініціативу у прем`єра. Ну і по-третє, це, по суті, реальний зрив процесу ухвалення змін до Держбюджету, оскільки існує чимало юридичних обгрунтувань, що забороняють Президентові вносити такі ініціативи. Ющенко, звісно, є суб`єктом законодавчої ініціативи, але в цій ситуації він не має права вносити свої поправки до бюджету», – сказав він.

О.Голобуцький також зазначив, що подібні різкі випади Секретаріату Президента проти прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО дедалі частіше спостерігаються за відсутності В.Ющенка в країні. “Іноді складається враження, що хтось у Секретаріаті приміряє на себе роль глави держави», – сказав політолог.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 10 липня, Президент В.ЮЩЕНКО вніс на розгляд Верховної Ради проект закону про внесення змін до Державного бюджету на 2008 рік.