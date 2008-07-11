Тимошенко наполягає, щоб ВР винесла їй "вирок"

Прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко заявляє про необхідність голосування щодо довіри-недовіри уряду у зв’язку з ситуацією, що склалася сьогодні у Верховній Раді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні з парламентської трибуни.

“Жодний уряд не зможе працювати, якщо він знаходиться на межі відставки в 235 голосів. Якщо він не спирається на більшість, тоді потрібно формувати нову коаліцію, тоді потрібно підбирати нове керівництво країни – від уряду до голови Верховної Ради. Я переконана в тому, що голосування дуже потрібно сьогодні – довіра-недовіра. Якщо таке голосування не відбудеться – уряд готовий продовжувати роботу, і в тому числі переглядати бюджет. Якщо голосування відбудеться – то тоді створюйте нову коаліцію. І це буде чесно. Знаходьте абсолютно нову команду”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Водночас глава уряду наголосила на тому, що у випадку голосування за недовіру уряду політичні сили мають спрямувати зусилля на те, щоб “не дати країні з новим урядом скотитися в ту яму, яку залишили демократичної коаліції”.

“А шанси у країни – прекрасні. Бути сильною - економічно, заможнію - соціально та успішною європейською країною, якою ми з вами будемо пишатися”, - додала вона.