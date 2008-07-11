Опозиції не вдалося повалити Тимошенко

ВРУ відмовилася висловити недовіру Кабінету Міністрів України. За ухвалення резолюції про недовіру Кабінету Міністрів проголосували 174 народні депутати з 256 зареєстрованих в сесійній залі. Проти проголосували 32 народних депутата, утримався – 1, і не голосували – 49.

Зокрема, за недовіру уряду голосувала фракція Партії регіонів – 172 народні депутати та 2 депутата від НУ-НС. При цьому фракції БЮТ, КПУ та Блоку Литвина не дали жодного голосу.