Рада сьогодні не ухвалила жодного закону, в кінці засідання в сесійній залі перебували 30 депутатів

В п’ятницю у парламенті відбулася година запитань до уряду, обговорення звіту ТСК про використання коштів при будівництві мостів через Дніпро у Запоріжжі, а також обговорення законопроект щодо створення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, передає радіо "Свобода".

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Заступник спікера Оксана Сироїд закрила засідання, яке тривало до 14:00. Наступне засідання відбудеться 29 березня.