Рада сьогодні не ухвалила жодного закону, в кінці засідання в сесійній залі перебували 30 депутатів
15:02, 18 березня 2016Політика
293 0
У Верховній Раді сьогодні депутати не ухвалили жодного закону. Під кінець засідання парламенту у сесійній залі залишилось близько 30 народних депутатів.
У сесійній залі пыд кынець залишилось близько 30 народних депутатів / Фото УНИАН
В п’ятницю у парламенті відбулася година запитань до уряду, обговорення звіту ТСК про використання коштів при будівництві мостів через Дніпро у Запоріжжі, а також обговорення законопроект щодо створення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, передає радіо "Свобода".
Читайте такожУ Порошенка сподіваються, що нова коаліція буде створена за 10 днів
Заступник спікера Оксана Сироїд закрила засідання, яке тривало до 14:00. Наступне засідання відбудеться 29 березня.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter