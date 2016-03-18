Сьогодні Рада заслухає міністрів та розгляне зміни до закону про вищу освіту (наживо)
09:54, 18 березня 2016Політика
643 0
Парламент 18 березня розгляне у першому читанні зміни до закону "Про вищу освіту" щодо Національної агенції із забезпечення якості вищої освіти.
REUTERS
Про це йдеться у порядку денному на сайті Верховної Ради.
Крім того, у Верховній Раді відбудеться година запитань до уряду.
Читайте такожРада перейменувала близько 150 населених пунктів, місто Орджонікідзе - на Покров
Також нардепи можуть включити до порядку денного проект Закону № 4048 про внесення змін у Закон України "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції" (щодо безперешкодної діяльності органів місцевого самоврядування).
Повідомляється, що Рада у першому читанні розгляне зміни до закону "Про Державну кримінально-виконавчу службу України" щодо призначення керівника центрального органу виконавчої влади.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter