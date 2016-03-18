Сьогодні Рада заслухає міністрів та розгляне зміни до закону про вищу освіту (наживо)

Про це йдеться у порядку денному на сайті Верховної Ради.

Крім того, у Верховній Раді відбудеться година запитань до уряду.

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Також нардепи можуть включити до порядку денного проект Закону № 4048 про внесення змін у Закон України "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції" (щодо безперешкодної діяльності органів місцевого самоврядування).

Повідомляється, що Рада у першому читанні розгляне зміни до закону "Про Державну кримінально-виконавчу службу України" щодо призначення керівника центрального органу виконавчої влади.