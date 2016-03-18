Україна готує санкційний список причетних до тортур 11 українських політв’язнів в РФ - Порошенко
Україна передала ЄС санкційні пропозиції щодо осіб, причетних до порушення прав, викрадення та судового переслідування української льотчиці Надії Савченко, та готує новий список санкцій проти осіб, причетних до тортур ще 11 українських політв’язнів в Росії.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент Петро Порошенко під час спільної прес-конференції з європейським комісаром із гуманітарної допомоги та ситуацій кризового врегулювання Христосом Стиліанідесом сьогодні у Києві.
«Пріоритетною темою наших переговорів є також і координація зусиль з організації міжнародного тиску на Росію, в тому числі і з боку ЄС з метою негайного звільнення та повернення в Україну незаконно утримуваних осіб, українських громадян, включаючи Надію Савченко, Олега Сенцова, Кольченка та інших», - заявив Порошенко.
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Він додав, що вчора в Брюсселі передав європейським партнерам проект так званого «списку Савченко», який включає перелік осіб, причетних до переслідування Савченко.
«Ми домовились, що цей перелік буде уважно вивчений в європейських столицях на предмет запровадження додаткових індивідуальних обмежувальних заходів від імені ЄС з координацією та підтримкою України», - додав президент.
«Проте ми цим не обмежимося, і на порядку денному є підготовка нового списку санкцій щодо осіб, причетних до тортур ще інших 11 українських політв’язнів», - заявив Порошенко.
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