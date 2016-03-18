Україна готує санкційний список причетних до тортур 11 українських політв’язнів в РФ - Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент Петро Порошенко під час спільної прес-конференції з європейським комісаром із гуманітарної допомоги та ситуацій кризового врегулювання Христосом Стиліанідесом сьогодні у Києві.

«Пріоритетною темою наших переговорів є також і координація зусиль з організації міжнародного тиску на Росію, в тому числі і з боку ЄС з метою негайного звільнення та повернення в Україну незаконно утримуваних осіб, українських громадян, включаючи Надію Савченко, Олега Сенцова, Кольченка та інших», - заявив Порошенко.

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Він додав, що вчора в Брюсселі передав європейським партнерам проект так званого «списку Савченко», який включає перелік осіб, причетних до переслідування Савченко.

«Ми домовились, що цей перелік буде уважно вивчений в європейських столицях на предмет запровадження додаткових індивідуальних обмежувальних заходів від імені ЄС з координацією та підтримкою України», - додав президент.

«Проте ми цим не обмежимося, і на порядку денному є підготовка нового списку санкцій щодо осіб, причетних до тортур ще інших 11 українських політв’язнів», - заявив Порошенко.

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