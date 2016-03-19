Гройсман: Політична криза нікуди не поділася та потребує свого вирішення

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв'ю каналу "Рада".

"Політична криза нікуди не ділася і потребує свого вирішення, і розуміння серед ключових політичних сил. Але, з одного боку, є політична криза, яка викликана різними чинниками, а з іншого боку - треба все зробити для того, щоб ця криза не спричинила ще більшого поглиблення проблем у нашій країні", - наголосив Гройсман.

Він висловив думку, що парламент цього тижня "продемонстрував здатність навіть в умовах політичної кризи ухвалювати рішення, яких потребує країна".

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"Цей тиждень політичних консультацій між усіма ключовими парламентськими політичними силами був більш конструктивним, ніж усі попередні, що є добрим сигналом того, що все ж таки можливо знайти вихід із ситуації, яка склалася, стабілізувати політичну ситуацію, стабілізувати економічну ситуацію і почати боротися з тими негативними наслідками, які є сьогодні у житті кожного українця", - сказав Гройсман.

Зокрема, він нагадав про те, що цього тижня парламент "поставив крапку" в питанні прийняття необхідних рішень для запровадження Євросоюзом безвізового режиму. "Вважаю, що українці зможуть вже, можливо, навіть з другого півріччя, користатися безвізовим режимом. Коли ця дата буде, я не хочу забігати наперед, але хочу сказати, що це вже стало абсолютною реальністю", - сказав Гройсман.

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Крім того, він відзначив прийняття ВР у першому читанні змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей звернення в дохід держави отриманих злочинним шляхом коштів до ухвалення вироку суду. "Це декілька мільярдів доларів, які сьогодні знаходяться у різних виглядах, у різних фінансових установах, які були вкрадені у українських громадян, які треба взяти і повернути в законний спосіб, і віддати на користь громадян, на користь держави", - зауважив спікер.