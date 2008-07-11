Севастопольський суд дозволив Затуліну бути присутнім

Ленінський районний суд Севастополя сьогодні звільнив одного з трьох затриманих учасників інциденту з меморіальною дошкою на честь 90-річчя підняття українських прапорів на кораблях Чорноморського флоту, що стався на Графській пристані 5 липня.

Як передає кореспондент УНІАН, звільнено Анатолія МАРЕТУ, якого було затримано і взято під варту 9 липня. Його звільнено під заставу понад 16 тис. грн.

Засідання суду було закритим. Водночас сьогодні суд дозволив бути присутнім на засіданні депутату Державної думи Росії Костянтину ЗАТУЛІНУ, який відпочиває у Криму.

Як повідомляв УНІАН, 5 липня у Севастополі сталася сутичка між прихильниками партії «Руський блок», Прогресивної соціалістичної партії України і громадської організації «Російська громада Севастополя» з моряками українського флоту.

Українські військовослужбовці встановили на стіні нижнього причалу Графської пристані меморіальну дошку на честь 90-річчя підняття українських державних прапорів на кораблях російського імперського Чорноморського флоту в 1918 році. Проте активісти проросійських партій після зіткнень з моряками зірвали меморіальну дошку.

За фактом зриву пам’ятної дошки на Графській пристані 5 липня порушено кримінальну справу.

10 липня Ленінський райсуд Севастополя продовжив до 15 липня утримання під вартою Олександра КАРАВАЄВА і Дмитра СОЛОВЙОВА, яких правоохоронці затримали як активних учасників подій 5 липня на Графській пристані.