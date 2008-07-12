Ющенко обіцяє Генпрокуратурі розказати про своє отруєння

Президент України Віктор ЮЩЕНКО 22 липня дасть свідчення слідчим Генеральної прокуратури у справі про своє отруєння.

Про це повідомляє тижневик «Дзеркало тижня», посилаючись на інформацію прес-служби глави держави у відповідь на запит видання.

«Президент дає пояснення Генеральній прокуратурі та слідчим згідно з тим графіком, який запропонувала слідчий КЛИМОВИЧ. Наступна зустріч, як і було запропоновано в графіку, відбудеться 22 липня. Ця зустріч уже стоїть у графіку Президента, і 22 липня в приміщенні Генеральної прокуратури він зустрінеться зі слідчим», - сказано в повідомленні.

У прес-службі також наголосили, пише видання, що В.ЮЩЕНКО і надалі має намір сприяти роботі слідчої групи Генпрокуратури, очолюваної Галиною КЛИМОВИЧ. «Надалі Президент виконуватиме той графік, який запропонує йому слідчий КЛИМОВИЧ», - сказано в повідомленні.

За даними газети, це буде друга зустріч Президента з Г.КЛИМОВИЧ. Перша відбулася на початку роботи слідчої групи й мала радше ознайомлювальний характер. Імовірно, під роботу зі слідчим В.ЮЩЕНКО зарезервував цілий день - інших заходів 22 липня в графіку Президента наразі немає, припускає «Дзеркало тижня».