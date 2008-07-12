Тимошенко заявила, що вчора у Раді спеціально ламала собі пальці

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що в умовах відсутності бюджету уряд не має права йти у відпустку.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку Ю.ТИМОШЕНКО висловила сьогодні на прес-конференції в Кабінеті Міністрів України.

«Все-таки літо потрібно використовувати не так, як усі, хто сьогодні створює політичну нестабільність – на відпочинок. Сьогодні я думаю над тим, що для відпусток уряду сьогодні не час», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

На запитання журналістів, навіщо вчора під час обговорення в парламенті змін до держбюджету Ю.ТИМОШЕНКО за допомогою канцелярського приладдя прищемлювала собі пальці, вона відповіла: «Враховуючи, що урядові постійно пальці затискають в двері, таким чином я тренувалася звикати до болю».