"Недолугий судовий процес": Amnesty International вимагає від РФ переглянути справу Савченко у суді

Як ідеться у переданому агентству УНІАН повідомленні, в Amnesty International вважають, що справа Савченко має бути розглянута повторно після винесення «глибоко політизованого» обвинувального вироку.

«Абсолютно неприйнятно відправляти Надію Савченко до в’язниці після такого недолугого та політизованого судового розгляду», - заявив директор Amnesty International в Європі та Центральній Азії Джон Дальхузен.

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«Низка сумнівних процедур та рішень головуючого судді протягом цього судового процесу показують очевидну зневагу до процедури належного судочинства та позбавляють Савченко будь-якої надії на доведення своєї невинуватості. Єдиний шлях, завдяки якому правосуддя може бути досягнуто і для Надії, і для журналістів, що загинули, - це повне та неупереджене розслідування всіх підозр та повторний розгляд, який має бути вільним від політичного втручання та відповідати міжнародним стандартам правосуддя», - наголосив Дальхузен.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 березня, російський суд почав зачитувати вирок у справі Савченко. Передбачається, що ця процедура триватиме два дні.

Савченко в РФ звинувачують у вбивстві двох російських журналістів, а також у незаконному перетині російського кордону. Савченко та її захист відкидають звинувачення й заявляють, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили в полон бойовики, і потім силою переправили до Росії. Савченко незаконно утримують у РФ із середини літа 2014 року. Прокуратура РФ вимагає засудити її до 23 років позбавлення волі.