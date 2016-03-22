Порошенко цього тижня підпише указ про демобілізацію військових четвертої хвилі
11:36, 22 березня 2016Політика
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Президент України Петро Порошенко цього тижня планує підписати указ про демобілізації військовослужбовців 4-ї хвилі мобілізації.
Порошенко підпише указ про демобілізацію / upogau.org
Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив під час зустрічі з командирами Збройних сил України середньої військової ланки управління у Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського сьогодні в Києві.
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"Цього тижня я підпишу указ про демобілізацію військовослужбовців 4-ї хвилі мобілізації", - сказав він.
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