Порошенко цього тижня підпише указ про демобілізацію військових четвертої хвилі

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив під час зустрічі з командирами Збройних сил України середньої військової ланки управління у Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського сьогодні в Києві.

Читайте такожПорошенко вніс зміни до свого указу про демобілізацію

"Цього тижня я підпишу указ про демобілізацію військовослужбовців 4-ї хвилі мобілізації", - сказав він.