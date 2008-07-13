Тимошенко звинуватила Ющенка у провалі бюджету

Юлія Тимошенко планує вже у вересні провести через парламент новий проект бюджету 2008. А для цього – дожати «побратимів» – Президента та його команду. Про це Юлія Володимирівна говорила у неділю у програмі «Факти тижня з Оксаною Соколовою» на телеканалі ICTV.

Прем‘єр розповіла, що уряд на середину року зібрав додатково 32 млрд. гривень за рахунок "зростання економіки, митної програми "Контрабанда-стоп", прозорої податкової політики, детінізації". І планував направити ці гроші на збільшення прожиткового мінімуму в країні, інвестиції у підготовку до Євро-2012, шахтарські проблеми, суднобудівну, авіабудівну, космічну галузь.

Натомість, за словами Ю.Тимошенко, її політичні конкуренти дивилися на це, як на зміцнення авторитету уряду.

«Інші фракції, дивилися на це, власне, як на зростання довіри до свого політичного конкурента. І, нехтуючи інтересами людей, практично, нормальним розвитком країни, вони, для того щоб не народити новий авторитет в країні, просто зруйнували бюджетне голосування».

Прем‘єр Тимошенко сподівається, що після відпустки депутати повернуться до розгляду проекту урядового бюджету. І таки ухвалять його.

А поки що обіцяє знайти інші механізми для фінансування програм, пов‘язаних з підготовкою до ЄВРО-2012 та з соціальними виплатами. «Ми думаємо, що частину видатків ми знайдемо як зробити на базі рішень уряду. А частину видатків, ми все ж таки дожмемо наших побратимів президента і його команду, що вони все ж таки, хоча б в вересні місяці, коли відпочинуть, наберуться сил, трошки засмаляться під сонцем, приїдуть і все таки зроблять велике благо для країни і проголосують за бюджет. А уряд буде ці місяці працювати для того, можливо, щоб ще напрацювати трошечки додаткових грошей для країни і можливо в бюджеті вже більша буде доходна частина».