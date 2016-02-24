Ярош презентував свій новий рух

Про це він сьогодні сказав на прес-конференції у Львові, передає ZIK.

За його словами, "ДІЯ" планує провести об’єднавчий з’їзд у травні, а також розраховує на участь у виборах всіх рівнів.

Ярош каже, що цей рух має поєднувати різні партійні і громадські середовища і буде «віддалено нагадувати Народний рух України перед здобуттям незалежності».

«Зовнішня агресія Російської Федерації не дає можливості вповні розгорнути громадські ініціативи, але без наведення порядку в тилу ми не вирішимо військові питання і питання звільнення окупованих територій», – заявив голова новоствореної організації.

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Також Ярош повідомив, що хоча зараз рух на стадії формування, але попередньо обговорюється питання про те, щоб брати участь у виборах на всіх рівнях.

«Яка буде методологія і партійні конструкції – це так само зараз на стадії обговорення. Але ми будемо різними способами спрямовувати людей у структури влади», – заявив він.

Водночас Ярош запевнив, що створюється не партія, а саме рух.

«Ми розглядаємо різні варіанти – чи це буде об’єднання багатьох партій в одну, чи це буде робота по декількох напрямках – це буде видно, бо самі розумієте – з партіями важко, у кожного свій інтерес. Ми знайдемо оптимальну форму. Але зараз йдеться про рух, ми не створюємо ще однієї партії, яка би конкурувала. Рух може делегувати своїх людей у різні партійні середовища. І може створити якусь партію, але це має прийняти з’їзд, якщо буде така необхідність. Я не є великим прихильником партій, тому мені це не є аж так близько», – заявив він.

Як повідомляє УНІАН, 11 листопада Ярош оголосив про вихід з "Правого сектора". Депутат підкреслив, що він категорично заперечує "псевдореволюційну діяльність, яка загрожує існуванню держави Україна і плямує репутацію патріотів". Разом з Ярошем з "Правого сектора" вийшли 5-й і 8-й батальйони, а також 15-й запасний батальйон ДУКа (Харківська область) і медичний батальйон "Госпітальєри".