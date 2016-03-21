Суд відмовив одному з "діамантових прокурорів" Шапакіну у поверненні 6,4 мільйона застави

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу сьогодні оголосила колегія суддів Голосіївського райсуду, відмовивши таким чином у задоволенні відповідного клопотання сторони захисту Шапакіна через відсутність законних підстав.

“Заслухавши думки сторін, суд ухвалив в задоволенні клопотання адвоката обвинуваченого Шапакіна Мосійчука щодо повернення застави в сумі 6,4 мільйона гривень відмовити. Ухвала оскарженню не підлягає”. - зазначається в рішенні суду.

При цьому захисники Шапакіна в своєму клопотанні пояснювали, що термін запобіжного заходу стосовно їхнього підзахисного сплинув 3 листопада минулого року, а оскільки застава з рахунку, на який була внесена, до бюджету не перерахувалась, відповідно вона має бути повернута заставодавцю - громадянину Костянтину Рябченку.

Наразі судове засідання продовжується.

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Як повідомляв УНІАН, колишнього першого заступника начальника ГСУ ГПУ Шапакіна затримали 5 липня 2015 року за одержання хабара у розмірі 3 150 тисяч гривень. Також під час обшуків у Шапакіна було вилучено 400 тисяч доларів. У ще одного затриманого у цій справі екс-заступника прокурора Київської області Олександра Корнійця вилучено значну кількість ювелірних виробів, 65 діамантів і автомат Калашникова.

Крім того, був затриманий підприємець Валерій Гібаленко, якого підозрюють у посередництві при передачі хабара.

4 січня Генеральна прокуратура передала провадження стосовно так званих "діамантових прокурорів" до суду.

Сторону обвинувачення у судовому розгляді справи проти "діамантових прокурорів" було доручено очолити заступнику генпрокурора Давиду Сакварелідзе.