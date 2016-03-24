Керрі та Лавров обговорять у Москві ситуацію на Донбасі

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сказав Лавров перед початком переговорів з Керрі.

"Як ми і домовлялися, ми сьогодні приділимо основну увагу взаємодії на міжнародній арені, насамперед щодо сирійського врегулювання, але обговоримо також інші проблеми: ситуацію в регіоні Близького Сходу і півночі Африки. Обміняємося думками про те, як міжнародна спільнота може сприяти врегулюванню української кризи",- сказав Лавров.

У свою чергу Керрі зазначив, що "дві могутні держави, такі як наші, можуть співпрацювати, незважаючи на розбіжності з ряду питань".

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"Ми можемо, коли виникає така необхідність, зробити все можливе, щоб впоратися з цими викликами. Я сподіваюся, що наша сьогоднішня зустріч буде конструктивною", - сказав він.

Керрі додав, що переговори в Москві дозволять відкрити шлях для подальшого прогресу щодо Сирії та інших проблем.

"Багато хто сподівається на те, що наша сьогоднішня зустріч і ті зустрічі, які відбувалися останнім часом, що вони дійсно зможуть дозволити нам відкрити шлях для подальшого прогресу з багатьох важливих питань", - сказав він.

За словами держсекретаря США, "зокрема, конфлікт у Сирії - треба з ним покінчити якомога швидше".

"Потрібно також знайти можливості, щоб співпрацювати в інших важливих питаннях, щодо інших викликів, з якими ми стикаємося, зокрема, в Ємені, Лівії, в тому, що стосується миру на Близькому Сході", - додав Керрі.