У Шокіна запевняють, що не звільняли слідчих у справі "діамантових прокурорів"

Як передає кореспондент УНІАН, про це Куценко заявив сьогодні на брифінгу в Києві.

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"Ви чули заяви про те, що члени команди Сакварелідзе сьогодні були звільнені з посади, що отримали відповідні документи і це загрожує реформам у прокуратурі... відразу кажу, що відповідна інформація не відповідає дійсності", - заявив Куценко.

За його словами, у відповідності до плану реформ у структурі ГПУ було створено Генеральну інспекцію, яка фактично за своїми повноваженнями повністю дублювала раніше створене Управління з розслідувань у кримінальних провадженнях стосовно працівників прокуратури, яке до цього працювало у справі "діамантових прокурорів".

"Дві однакові структури не можуть існувати в одному органі, тому було прийнято рішення про ліквідацію вказаного управління, а всім його працівникам запропоновано переходити, подавати заяви до новоствореного структурного підрозділу Генінспекції, їх заяви повинні бути погоджені у відповідності до наших регламентів та наших правил ГПУ керівником Генінспекції Максимом Мельниченком, заступником генпрокурора Давідом Сакварелідзе і призначення відбувається за підписом генпрокурора", - заявив Куценко.

Також він додав, що усі заяви до Генінспекції мають аналізуватися відділом внутрішньої безпеки.

"Звільнений ніхто не був і не є сьогодні. Давід сьогодні обурився тим, що певні люди певний термін знаходяться поза штатом, проте це не є чимось унікальним. Людина поза штатом не є звільненою, вона отримує заробітну плату, повинна відвідувати своє робоче місце, має своє посвідчення. Що стосується наших колег – вони мали статус прокурорів або слідчих ГПУ і перебували поза штатом в період розгляду їх документів або підготовки їх документів щодо переведення їх до Генеральної інспекції", - зауважив Куценко.

Як повідомляв УНІАН, вранці 24 березня Сакварелідзе заявив, що звільнення слідчих у справі "діамантових прокурорів" тривають.

За його словами, семеро співробітників ГПУ, які займалися справою "діамантових прокурорів", вже отримали повідомлення про звільнення.

"Ще місяць тому вони були виведені за штат, щоб паралізувати всю роботу нашого управління, щоб паралізувати суд з "діамантовим прокурорам". Всіх працівників, які брали участь у справі "діамантових прокурорів", сьогодні повідомили про звільнення", - заявив Сакварелідзе.

Колишнього заступника прокурора Київської області Олександра Корнійця і екс-першого заступника начальника Головного слідчого управління Генпрокуратури Володимира Шапакіна затримали 5 липня 2015 року за отримання хабара в розмірі 3 млн 150 тис. грн.

Під час обшуків у Шапакіна було вилучено 400 тис. дол. а у Корнійця - значну кількість ювелірних виробів, 65 діамантів і автомат Калашникова.

4 січня Генеральна прокуратура передала справу щодо так званих "діамантових прокурорів" до суду.