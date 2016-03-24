В БПП заявили, що з фракцією ніхто не погоджував кандидатуру Гройсмана: дізналися у соцмережах

Про це на своїй сторінці в Twitter написав народний депутат від БПП Мустафа Найєм.

"Якщо коротко щодо висування: ні одне з них - ні Гройсмана, ні Яресько на прем'єра, ні Парубія на пост спікера - фракцією БПП не обговорювалися", - написав нардеп.

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У свою чергу нардеп від БПП Сергій Лещенко заявив, що дізнався про кандидатів з соцмереж.

"Фракція БПП не збиралася і не висувала Гройсмана на посаду прем'єр-міністра. Про таке рішення члени фракції дізналися з Facebook Юрія Луценка", - написав Лещенко.

Як повідомляв УНІАН, 16 лютого у Верховній Раді прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк представив звіт про діяльність уряду за 2015 рік. Робота Кабміну була визнана парламентаріями незадовільною. Разом з тим постанова про відставку уряду не набрала потрібної кількості голосів народних депутатів.

17 лютого фракція "Батьківщина" у зв'язку з провальним голосуванням за відставку уряду заявила про вихід з парламентської коаліції. 18 лютого про вихід з коаліції заявила також фракція "Об'єднання "Самопоміч".

Ще раніше про вихід з коаліції фракція оголосила Радикальної партії.

Таким чином, коаліція, у складі якої залишилися "БПП" і "Народний фронт", налічує менше 226 депутатів.

Сьогодні, 24 березня, "БПП" висунув Гройсмана на посаду прем'єр-міністра і запропонував "Народному фронту" визначити свого кандидата на посаду голови ВР.