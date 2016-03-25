У Шокіна назвали піар-кампанією заяви Сакварелідзе про обшуки слідчих у справі "діамантових прокурорів"

"Сьогодні вся країна спостерігає політичну піар-кампанію, якою займався Давид Сакварелідзе, сьогодні заява біля входу в Генпрокуратуру - це перший пункт плану, другий – ввечері розповісти, що їх хочуть обшукати. Завтра третій пункт піар-плану – провести мітинг під стінами Генпрокуратури з участю прокурорів, що заборонено Конституцією і законами України, тому що прокурори не є особами, які мають право брати участь у мітингах. Що стосується обшуків, то за наявною у мене інформацією, зараз ніякі обшуки ні в кого не проводяться. Хоча у нас досить запитань до окремих особистостей, які ще не перепризначені в Генінспекцію, і не те, що їх у Генінспекцію треба призначати, а Генінспекції треба займатися такими особами", – цитує Куценка 112.ua.

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Він додав: "Я не можу підтвердити, або спростувати, я ще раз скажу, про кримінальні провадження стосовно підлеглих Давида мені не відомо, у нас багато слідчих і прокурорів, можливо, якесь провадження ведеться, але за наявною у мене інформацією, в даний час ніхто ніяких обшуків у них не планував проводити, це більше піар".

Як повідомляв УНІАН, Сакварелідзе заявив, що керівництво ГПУ санкціонувало обшуки та прослуховування слідчих у справі "діамантових прокурорів".