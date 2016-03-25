Порошенко заявив, що СБУ "кров'ю і життям" очистилася від представників іноземних розвідок
Президент України Петро Порошенко заявляє, що СБУ продемонструвала ефективне очищення від представників іноземних розвідок.
Про це він сказав під час урочистого зібрання, де привітав особовий склад та керівництво Служби безпеки України з 24-ю річницею, повідомили УНІАН у прес-службі президента.
«Звертаючись до присутніх у залі, глава держави наголосив, що за останні два роки служба продемонструвала кардинальні зміни - як у своєму складі, так і роботі, змінилися якості її службовців», - йдеться в повідомленні.
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Порошенко відзначив участь підрозділів СБУ в антитерористичній операції: «Саме підрозділи служби одними з перших стали на захист територіальної цілісності та суверенітету України, були одними з перших учасників АТО».
«Перший удар, перші поранення, перші герої, які віддали своє життя, - це були працівники служби. СБУ продемонструвала ефективне оновлення, очищення від представників іноземних розвідок, продемонструвала високий рівень професіоналізму», - сказав Порошенко.
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Глава держави зазначив, що завдяки таким перетворенням сьогодні рівень довіри до працівників спецслужби є таким же високим, як і до української армії. «Заплатили за цю довіру кров’ю і життям працівників служби», - констатував він.
Президент наголосив, що левова частина керівництва СБУ разом з представниками ЗСУ, Нацгвардії, прикордонників та інших силових відомств продемонструвала ефективну координацію і взаємодію в зоні АТО. Внесок співробітників спецслужби у звільнення 2/3 раніше окупованого Донбасу величезний.
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«Служба веде не лише ефективне знешкодження, затримку подібних терористів, вона ще й проводить доволі ефективну інформаційну кампанію, представляючи суспільству доволі переконливі докази ефективності своєї роботи. Український народ має за що сьогодні дякувати СБУ», - сказав глава держави.