Порошенко заявив, що СБУ "кров'ю і життям" очистилася від представників іноземних розвідок

Про це він сказав під час урочистого зібрання, де привітав особовий склад та керівництво Служби безпеки України з 24-ю річницею, повідомили УНІАН у прес-службі президента.

«Звертаючись до присутніх у залі, глава держави наголосив, що за останні два роки служба продемонструвала кардинальні зміни - як у своєму складі, так і роботі, змінилися якості її службовців», - йдеться в повідомленні.

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Порошенко відзначив участь підрозділів СБУ в антитерористичній операції: «Саме підрозділи служби одними з перших стали на захист територіальної цілісності та суверенітету України, були одними з перших учасників АТО».

«Перший удар, перші поранення, перші герої, які віддали своє життя, - це були працівники служби. СБУ продемонструвала ефективне оновлення, очищення від представників іноземних розвідок, продемонструвала високий рівень професіоналізму», - сказав Порошенко.

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Глава держави зазначив, що завдяки таким перетворенням сьогодні рівень довіри до працівників спецслужби є таким же високим, як і до української армії. «Заплатили за цю довіру кров’ю і життям працівників служби», - констатував він.

Президент наголосив, що левова частина керівництва СБУ разом з представниками ЗСУ, Нацгвардії, прикордонників та інших силових відомств продемонструвала ефективну координацію і взаємодію в зоні АТО. Внесок співробітників спецслужби у звільнення 2/3 раніше окупованого Донбасу величезний.

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«Служба веде не лише ефективне знешкодження, затримку подібних терористів, вона ще й проводить доволі ефективну інформаційну кампанію, представляючи суспільству доволі переконливі докази ефективності своєї роботи. Український народ має за що сьогодні дякувати СБУ», - сказав глава держави.