"Матеріальну допомогу" напередодні виборів в Кривому Розі отримав майже кожен п'ятий - КВУ

Підвезення виборців до дільниць для голосування на виборах мера Кривого Рогу набуває системного характеру.

Про це Комітет виборців України повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

"Понад 80% виборців, яких підвозять до дільниць, - це люди пенсійного віку. Перевезення здійснюється місцевими перевізниками – маршрутними таксі. Спостерігачі КВУ фіксують підвезення в усіх районах міста", - зазначається у повідомленні.

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У КВУ нагадують, що люди пенсійного віку – це та цільова група, яка напередодні виборів отримала матеріальну допомогу від місцевої влади. У Комітеті виборців вважають, що така технологія має ознаки прямого підкупу виборців. За даними організації, загалом допомогу у розмірі по 500 грн. отримали близько 100 тис. сімей жителів Кривого Рогу, фактично кожен п’ятий виборець.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Кривому Розі проходять позачергові вибори на посаду мера, на яких балотується 15 кандидатів. Голосування відбувається на 293 виборчих дільницях.

За посаду Криворізького міського голови, зокрема, змагається чинний міський голова Юрій Вілкул, куратор 40-го батальйону територіальної оборони Микола Колесник (партія «УКРОП»), народний депутат України Семен Семенченко (партія «Самопоміч»).