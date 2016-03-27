У Кривому Розі спостерігачі ОПОРИ зафіксували 12 випадків організованого підвезення виборців до дільниць
У Кривому Розі спостерігачі Громадянської мережі ОПОРА станом на 13.00 зафіксували 12 випадків організованого підвезення виборців до дільниць, де проходить голосування на позачергових виборах мера.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні у прес-центрі ОПОРИ в Кривому Розі повідомила координатор виборчих та парламентських програм організації Ольга Айвазовська.
Читайте такожУ Кривому Розі виборців на дільниці возять автобусами, а в списках є померлі - ОПОРАЗа її словами, такі факти можуть певним чином вплинути на перебіг сьогоднішнього голосування.
Також Айвазовська повідомила, що сьогодні, за репрезентативними даними ОПОРИ, явка виборців є “неприродньою” для місцевих виборів у порівнянні з голосуваннями 25 жовтня та 15 листопада 2015 року. Айвазовська зазначила, що 25 жовтня явка на 12.00 у Кривому Розі на виборах міського голови становила 18,5%. У другому турі виборів 15 листопада — 12,6%.
За репрезентативними даними ОПОРИ, станом на 12.00 у Кривому Розі проголосувало 23,7% виборців.
За словами Айвазовської, порушення, які зафіксовані з 8.00 до 12.00, були поза межами виборчих дільниць.
“Не було порушень у приміщеннях виборчих дільниць, характерних для місцевих виборів 2015 року, — порушення таємного голосування у кабінках, видачі бюлетенів без паспортів та перешкоджання голосуванню з боку членів виборчих комісій. ОПОРА зафіксувала лише 1% порушень, пов'язаних зі спробами сфотографувати бюлетені”, - зазначила Айвазовська.
Як повідомляв УНІАН, за даними Криворізької міської виборчої комісії, явка виборців на виборах мера міста станом на 12.00 становила 23%.