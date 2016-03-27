У Кривому Розі спостерігачі ОПОРИ зафіксували 12 випадків організованого підвезення виборців до дільниць

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні у прес-центрі ОПОРИ в Кривому Розі повідомила координатор виборчих та парламентських програм організації Ольга Айвазовська.

Читайте такожУ Кривому Розі виборців на дільниці возять автобусами, а в списках є померлі - ОПОРАЗа її словами, такі факти можуть певним чином вплинути на перебіг сьогоднішнього голосування.

Також Айвазовська повідомила, що сьогодні, за репрезентативними даними ОПОРИ, явка виборців є “неприродньою” для місцевих виборів у порівнянні з голосуваннями 25 жовтня та 15 листопада 2015 року. Айвазовська зазначила, що 25 жовтня явка на 12.00 у Кривому Розі на виборах міського голови становила 18,5%. У другому турі виборів 15 листопада — 12,6%.

За репрезентативними даними ОПОРИ, станом на 12.00 у Кривому Розі проголосувало 23,7% виборців.

За словами Айвазовської, порушення, які зафіксовані з 8.00 до 12.00, були поза межами виборчих дільниць.

“Не було порушень у приміщеннях виборчих дільниць, характерних для місцевих виборів 2015 року, — порушення таємного голосування у кабінках, видачі бюлетенів без паспортів та перешкоджання голосуванню з боку членів виборчих комісій. ОПОРА зафіксувала лише 1% порушень, пов'язаних зі спробами сфотографувати бюлетені”, - зазначила Айвазовська.

Як повідомляв УНІАН, за даними Криворізької міської виборчої комісії, явка виборців на виборах мера міста станом на 12.00 становила 23%.