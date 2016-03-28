Боротьба за уряд і посади відволікає суспільну увагу від важливих реформ – Яценюк

Про це глава уряду Арсеній Яценюк заявив у передачі «10 хвилин з прем’єр-міністром», повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

Реформа Конституції, підкреслив він, має відобразити новий розподіл відповідальності між президентом, парламентом та урядом, а також між центральною та місцевими владами.

«Для таких реформ, як і для тотальної й реальної боротьби з корупцією ,необхідна воля і рішення національного проводу та всього політичного класу», - підкреслив глава уряду.

Читайте такожЗ'їзд БПП підтримав кандидатуру Гройсмана на посаду прем'єра

«Закликаю президента та Верховну Раду України стати лідерами таких дій. Саме вони подолають гнітючу атмосферу невизначеності та деморалізації, куди завела Україну антиурядова боротьба», - наголосив Яценюк.

Глава уряду також наголосив на необхідності забезпечити єдність зовнішньої позиції України.

«Внутрішні протиріччя підривають репутацію держави. Нам слід зосередити необхідні сили для прискорення процесу мирного врегулювання і відновлення територіальної цілісності країни. Але будь-яке врегулювання не може означати компромісів стосовно європейської та євроатлантичної інтеграції України», - сказав він.

Читайте такожЯценюк пропонує парламенту схвалити акт про засади відносин у владі

Яценюк підкреслив, що зміцнення внутрішньої єдності дозволить мобілізувати і посилити міжнародну підтримку реформ в країні.